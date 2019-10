Seminário debate produção de café no Acre

A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) realiza entre os dias 31 de outubro e 1º de novembro, a partir das 8h, no Palácio do Comércio em Rio Branco, o Seminário Perspectivas da Cadeia Produtiva do Café.

O evento visa apresentar aspectos econômicos e tecnológicos da cafeicultura na região Norte, bem como discutir estratégias para incentivar o uso de técnicas de melhoria da qualidade do café no Acre.