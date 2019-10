Marcos Vicentti junta fotograria com solidariedade no próximo dia 2 de novembro

Difícil pensar em fotojornalista no Acre e o pensamento não remeter ao Marcão, como é conhecido na imprensa acreana.

Marcos Vicentti, com mais de duas décadas de serviços prestados ao fotojornalismo acreano, vai juntar seu olhar apurado para a fotografia com uma ação solidária no próximo dia 2 de novembro, feriado de finados.

O nome do evento é Saída Fotográfica Solidária e vai acontecer das 18h45 às 21h20, na Praça da Revolução.

Para participar e poder beber da experiência de Marcos Vicentti, basta fazer uma doação de um brinquedo no valor de R$ 40 reais. Os brinquedos arrecadados vão ser doados para crianças que moram na Serra do Divisor, localizada no Vale do Juruá.

“Eu vi as crianças brincando com garrafas pet. Elas colocavam roupinha como se fosse a boneca delas. O celular de brinquedo deles era um pedaço de madeira, era tudo improvisado. É brincar com aquilo que tem! Foi aí que pensei em fazer uma saída fotográfica para arrecadar brinquedos para eles”, afirma Marcão.

Instituto Acreano de Imagens

Fundado por Marcos Vicentti, o Instituto Acreano de Imagens (IAI) é uma escola de imagens onde diversos cursos são ministrados, como de fotografia básica e avançada, técnicas de filmagens e também edição. Além disso, a organização também é conhecida por suas ações sociais desenvolvidas na capital.

Vicentti comenta sobre alguns desses projetos: “Nós já fizemos alguns projetos, como o Cipó fotográfico, na praça Plácido de Castro . Lá nós trocávamos as fotos dos alunos por brinquedos e então ao final do ano fazíamos a doação para alguma creche de Rio branco”.

“Além disso, nesse ano também fizemos um curso com esse caráter social. Por isso neste mês de outubro, em que se está em pauta o Outubro Rosa, 30% da renda será destinada à entidade Amigos do Peito”, concluiu.

O Instituto Acreano de Imagens fica localizado no Bosque, Rua Alvorada, 662.