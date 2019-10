Lei que cria ações contra à depressão nas escolas é aprovada

Andar de ônibus em Rio Branco, principalmente em algumas linhas como a da UFAC, é um verdadeiro teste para o coração.

Alguns meses atrás uma onda de assaltos nos coletivos vem tirando a paz de quem é obrigado a usar o transporte coletivo. O medo é ainda maior no período noturno.

A segurança pública do Acre resolveu agir. No mês de junho, a Secretaria de Justiça e Segurança Pública elaborou um plano de ações com várias medidas envolvendo todos os órgãos do Sistema de Segurança Pública, da Prefeitura de Rio Branco, das empresas de transporte coletivo e com os próprios motoristas de ônibus.

Desde então, a Policia Militar vem realizando ações e operações diárias nas linhas de ônibus e nos terminais de integração, realizando abordagens nos coletivos e pontos de ônibus. Nesse período, 11 pessoas foram presas em flagrante e cinco armas de fogo foram apreendidas.

Segundo números divulgados pelo governo, as estratégias têm surtido efeito. A média de roubo em ônibus no ano de 2018 e no início de 2019 era de 16 por mês, chegando a ter 21 crimes no mês de maio. A partir de junho, com a execução do plano de ação, coordenado pela Sejusp, esta média caiu para sete crimes por mês.

“Temos consciência de que temos um grande desafio ainda pela frente, pois estes delitos ainda causam prejuízos aos usuários, mas nosso objetivo é dificultar cada vez as ações criminosas. Todo o esforço conjunto dos órgãos do Sisp, do Policiamento Ostensivo e Preventivo está sendo feito, mas dependemos também da colaboração da população e de todos os demais setores da sociedade”, destacou Paulo Cézar, secretário de segurança pública do Acre.

A Polícia Militar realiza ações e operações de abordagem diárias no Terminal Urbano, no centro e nos bairros da capital, atuando preventivamente e repressivamente, quando necessário.

Com informações da Agência de Notícias do Acre