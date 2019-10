Jovem carioca desaparecida há mais de um mês é encontrada no Acre

Foi aprovado o Projeto de Lei (PL) de Nº (36/2019) do vereador Jose Carlos Juruna (Avante), por unanimidade, nesta terça-feira (29), na Câmara de Rio Branco, que cria Programa de ações preventivas à depressão de crianças nas escolas de Rio Branco.

O Projeto de Lei segue agora para sanção da prefeita Socorro Neri (PSB).

A lei propõem que sejam desenvolvidas ações com intuito de prevenir o desenvolvimento de transtorno mental na infância.

De modo preventivo, as ações visam ainda desenvolver habilidades para que sejam capazes, desde cedo, de lidar com emoções e situações de estresse, que podem desencadear a doença no futuro.

Entre os fatores de risco para o desenvolvimento de depressão e outros transtornos mentais, em adolescentes e crianças, estão a exposição ao bullying – atos reiterados de intimidação e violência física ou psicológica, a exposição aos maus tratos e situações de violência na comunidade, além da vulnerabilidade ao uso de drogas.

O vereador destacou a aprovação do PL já que a interação da família, comunidade e escola, uma vez que a mesma é reconhecida como um espaço de aprendizado coletivo, pode exercer um papel importante para ajudar crianças e adolescentes a desenvolver habilidades emocionais.