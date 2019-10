IEPTEC convoca aprovados na segunda fase do processo seletivo para entrevistas

O Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica (IEPTEC) tornou pública a convocação da segunda fase do processo seletivo de seleção de bolsistas na modalidade de apoio as atividades acadêmicas e administrativas, para atuação nos cursos técnicos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC) em sua nova ação denominada MEDIOTEC.

A lista das entrevistas foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta terça-feira (29).

A entrevista irá ocorrer nos dias 31 de Outubro e 01 de Novembro na Escola Técnica em Saúde Maria Moreira da Rocha, que fica localizada na rodovia BR-364, Km 2 s/n – Distrito Industrial (ao lado do Tribunal de Justiça), Rio Branco (AC).

Veja a lista AQUI.