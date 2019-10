Fundhacre comemora transplante de fígado de número 50

Sepultar um falecido no município de Xapuri, no interior do Acre, tornou-se um sofrimento a mais para as famílias no momento da perda de um ente querido. É que o Cemitério Municipal São José, único localizado na zona urbana, está superlotado a ponto de não comportar mais enterros, fato que, frequentemente, tem causado transtornos em um instante naturalmente difícil.

O aumento da busca pelo cemitério da cidade depois que sepultamentos não puderam mais ser feitos na zona rural transformou o local em um verdadeiro caos. Sepulturas se amontoam e edificações de túmulos avançam uma sobre as outras não deixando espaço para a circulação. A situação também dificulta o trabalho de limpeza e manutenção do campo santo pela prefeitura.

O relato de um coveiro que trabalha no cemitério causa desconforto a quem escuta. Segundo ele, é comum que, ao cavar uma cova, se esbarre em caixões ainda intactos. Mais corriqueiro do que isso é encontrar ossadas durante a abertura de novas sepulturas. Para completar o conjunto macabro, não é anormal que mortos sejam sepultados por cima de outros.

Para minimizar o problema, a prefeitura colocou em prática uma alternativa para melhorar a oferta de espaço no cemitério de Xapuri. Com recursos próprios, a gestão municipal ampliou o terreno, afastando o muro da parte dos fundos, e está construindo 100 túmulos do tipo gaveta que poderão sem ampliados para 300. Os novos túmulos serão disponibilizados à população pela prefeitura por um custo que ainda não foi divulgado.

A prefeitura tem planos para a construção de um novo cemitério em Xapuri, mas dificuldades para adquirir um terreno adequado e os trâmites necessários para a obtenção de uma série de licenças está adiando o projeto que, segundo o prefeito Ubiracy Vasconcelos, não será abandonado.

“Esse é um problema que a cidade tem, e nós colocamos no nosso plano de governo a ampliação do cemitério ou a construção de um novo espaço, mas a segunda opção requer muitas licenças, é um protocolo muito grande, nós não abandonamos a ideia, mas optamos, nesse momento, pela ampliação. Então, a construção desses 100 túmulos vai dar uma sobrevida para este cemitério”, explicou o prefeito.

Além da construção dos túmulos, a prefeitura está realizando obras de melhorias no entorno do cemitério para o Dia de Finados. No próximo dia 1º de novembro, o prefeito pretende inaugurar a reforma da praça Marcos do Vale Pereira, localizada em frente ao cemitério, com a entrega de um parque infantil no mesmo espaço.