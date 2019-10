Extrativistas serão capacitados para o Programa de Aquisição de Alimentos no Acre

Produtores rurais, extrativistas e representantes de associações e cooperativas que vivem da produção agrícola familiar e da sociobiodiversidade no Acre vão receber treinamento para operar com programas da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) nesta quarta (30) e quinta-feira (31).

Os técnicos da Conab vão fazer a capacitação operacional de gente que quer produzir alimentos com apoio do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e de quem quer receber subvenção da Política de Garantia de Preços Mínimos para os Produtos da Sociobiodiversidade (PGPM-Bio).

São aguardadas cerca de 50 pessoas, incluindo representantes de secretarias de Produção Familiar, do Meio Ambiente, do ICMbio e do Conselho Nacional de Seringueiros.

No encontro serão abordados assuntos como o apoio à comercialização de produtos da sociobiodiversidade, as experiências obtidas no acesso ao mercado público e privado, a liberação de linhas de crédito, a aproximação entre oferta e demanda e outros.

No Acre, a Conab operacionaliza as duas medidas governamentais de apoio ao meio rural: PGPM-Bio e PAA. A PGPM-Bio garante renda ao extrativista, ao oferecer apoio à comercialização de suas mercadorias. O pagamento das subvenções às famílias amenizam os efeitos da desvalorização do preço de mercado em seus produtos, quando são vendidos abaixo do valor mínimo oferecido pelo governo.

Já o PAA adquire os produtos de agricultores familiares por meio de associações ou cooperativas e os destinam ao abastecimento da rede socioassistencial, da rede pública e filantrópica de ensino e saúde ou de equipamentos de alimentação e nutrição como também de segurança pública. (Conab)