Comissão do senado adia votação de PL que denomina trecho da BR-364 de Orleir Cameli

Uma base da Força Nacional de Segurança será instalada em Cruzeiro do Sul, bem como os Grupamentos de Fronteira- Gefron e o Aéreo. E um helicóptero ficará permanentemente na região para dar suporte às ações.

Para a região também serão destinados novos veículos de uma aquisição de 100 carros que o governo está fazendo.

Com todo esse suporte as forças de segurança do Estado vão desencadear uma grande operação ainda este ano no Vale do Juruá, que segundo o vice-governador Major Rocha, “vão combater efetivamente as facções que atuam no Vale do Juruá pelos rios, floresta, ramais e na fronteira. Nós vamos colher os frutos dessas ações com uma redução ainda maior dos índices da segurança” , ressaltou Rocha lembrando que o Acre saiu da posição de segundo Estado mais violento para o nono menos violento do Brasil.

As novidades foram anunciadas pelo governador em exercício , nesta segunda-feira, 28, na inauguração da sede da vice governadoria, que também vai abrigar a Coordenação Regional de Segurança Pública.

Secretário de segurança destaca operadores da segurança do Juruá

Na fala da inauguração da vice-governadoria, o secretário de Segurança Pública do Estado, coronel Paulo César, destacou três pessoas, que segundo ele, têm feito a diferença na região: o comandante do 6° Batalhão, major Evandro Bezerra, o delegado de Mâncio Lima, José Obetânio e o diretor do Colégio Militar, capitão Rômulo Barros. “Essas pessoas são a cara da nova segurança pública do Acre e fazem o bom combate”, concluiu o secretário.

Todo o staff da segurança pública do Estado compareceu à inauguração da vice-governadoria em Cruzeiro do Sul no final da tarde desta segunda, 28.