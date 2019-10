Colégio Aplicação divulga data de edital para ingresso de novos alunos em 2020

Um homem identificado como Iranir Freitas da Silva, de 39 anos, foi encontrado morto num ramal situado na divisa do município de Cruzeiro do Sul, no Acre, com o Amazonas. Segundo testemunhas, provavelmente a vítima morreu por afogamento num açude localizado na comunidade Formigueiro, no Badejo de Cima, no estado vizinho.

Familiares de Iranir contaram ao site local JuruáOnLine que ele estava consumindo bebida alcoólica antes de ser encontrado sem vida. “Nós almoçamos e depois fomos fazer uma limpeza lá na parte de baixo. Depois ele estava tomando banho no açude, e eu fui ver um capim que eu tinha plantado”, disse o irmão da vítima, José Nilton da Silva.

Nilton ainda relatou que quando retornou ao local percebeu apenas as coisas do irmão às margens do açude e começou a procura-lo. “Já chamei meu outro irmão para procurarmos ele. Fomos aos vizinhos e não encontramos. Voltei para o açude e procuramos, levamos ele para o seco, mas não teve jeito”, lamenta o irmão.

Conforme noticiado pelo JuruáOnLine, Iranir era trabalhador, mas tinha vício em bebida alcoólica, segundo o irmão, José Nilton. A vítima residia na Boca da Alemanha, na BR-364, em Cruzeiro do Sul, e estava morando há alguns meses no Badejo de Cima (AM).