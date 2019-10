O vice-governador major Rocha inaugurou em Cruzeiro do Sul um escritório institucional e a Coordenação Regional de Segurança marcando uma forte presença do governo na região do Juruá. O objetivo, segundo Rocha, é a aproximar o Estado das prefeituras da região, bem como estar mais perto da população respondendo a um antigo anseio das comunidades do Vale do Juruá. Tudo isso no plano institucional. Medidas muito positivas por parte do governo. Em 1983 o governador Nabor Junior também inaugurou uma espécie de “Coordenação do governo na região”, tendo à frente o atual senador do Amapá, João Capiberibe, que chegou a ser prefeito, governador e deputado federal naquele Estado. No plano político os tucanos continuam alargando as tendas, melhor dizendo, o ninho, ampliando consideravelmente as bases do PSDB no Juruá dominada por caciques políticos e coronéis, que não estão gostando muito da iniciativa tucana. A questão é que os tucanos entendem que ninguém precisa pedir licença para entrar no Juruá, afinal de contas quem está gostando é a população.

. O governador Gladson Cameli (Progressistas) está gostando dos negócios da China e do Oriente Médio.

. O que me preocupa é que não temos muita coisa a oferecer aos chineses e árabes!

. Eles querem madeira, mas com a legislação atual se aparecer um chinês por aqui com um motosserra nas mãos vai preso no aeroporto.

. O nosso plantio de soja se resume a 1.200 hectares do pecuarista Jorge Moura que é um obstinado pelo trabalho e por querer ver as coisas darem certo no Acre.

. O problema com a nossa produção de soja uma família chinesa devora numa sentada.

. “Quem sabe eles gostem de tacacá, coloral e chá da casca de jatobá”!

. Tuas ventas, Maria Rosa!

. Segundo consta, os chineses compraram a ZPE!

. Quer conhecer melhor a China é só dá uma volta pelo Centro da cidade, tem muita bugiganga sendo vendida.

. Descartáveis!

. Falta exatamente um ano para as eleições municipais!

. O tempo passa rápido!

. Como diz o seringueiro:

. O ano de 2022 está bem aí na esquina, dia desses estávamos chegando no ano 2000!

. Depois do artigo sobre Florestania X Nada a correria tá grande para uma resposta plausível no campo do modelo econômico.

. O governador Gladson Cameli vai chegar com gosto de gás e quer uma resposta!

. Se ninguém sabe é ele quem manda a imprensa cobrar os secretários e assessores!

. Se entendam com ele!

. A semana promete ser muito agitada na Assembleia Legislativa que instituiu as quintas feiras sessões solenes e nãos mais ordinárias.

. Debate mesmo só terça e quarta!

. Morador de Cruzeiro do Sul comentando com a coluna que a deputada federal Jessica Sales (MDB) é motivo de orgulho para todo o Acre.

. Disso não tenho a menor dúvida!

. Segundo ele, Jessica poderá disputar o Senado em 2022.

. O deputado Alan Rick, do DEM, também!

. Bom dia!