Acreana será coroada Musa de Bateria em escola de samba

Divulgado dia 21 de outubro pela consultoria Arko Advice, o ranking “Elite Parlamentar de 2019” traz o senador Sergio Petecão em destaque entre as denominadas ´lideranças formais´, aqueles parlamentares que, segundo a avaliação da consultoria, tem decisão sobre a agenda e encaminhamento de deliberações, liderança partidária com peso político segundo o número de liderados, e obtêm presidência e relatoria das comissões, especiais ou técnicas, nas quais tramitam as principais matérias da agenda legislativa no Congresso.

A Elite Parlamentar é uma análise do Congresso Nacional e leva em consideração a conceituação e a identificação das “lideranças formais” e “lideranças informais” do Parlamento brasileiro durante o corrente ano.

Os deputados federais e senadores da elite são aqueles que atuam decisivamente sobre o andamento dos trabalhos, a elaboração da agenda legislativa e que representam interesses organizados da sociedade brasileira ou facções políticas relevantes. Negociam com o Poder Executivo, representam grupos de pressão, operam na busca do consenso e influenciam nas decisões do Executivo ou deixam sua marca no processo deliberativo do Congresso Nacional.

A consultoria Arko Advice, empresa brasileira de análise política, estratégia e public affairs, possui equipe multidisciplinar e criativa de cientistas políticos, sociólogos, jornalistas, economistas, publicitários e advogados.

Veja a Elite Parlamentar na íntegra: https://arkoadvice.com.br/wp-content/uploads/2019/10/Elite-Parlamentar-Arko-Advice-2019.pdf