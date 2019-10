Provas do ENEM chegam ao Juruá na quarta-feira (30) e serão guardadas pela Polícia Militar

As provas do ENEM das 5 cidades do Vale do Juruá serão trazidas pelos Correios para Cruzeiro do Sul na quarta-feira, 30, e ficarão sob guarda da Polícia Militar no quartel da corporação.

Para as cidades de difícil acesso, como Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, as provas serão enviadas de avião sob escolta da PM e no aeroporto das duas cidades, também serão recebidas por policiais e ficarão nos quartéis até a hora da realização dos testes.

O comandante da PM em Cruzeiro do Sul, Major Evandro Bezerra, cita que 15 policiais estarão envolvidos na operação de transporte e guarda das provas, mas por motivos de segurança não dá maiores detalhes das ações. “Temos a responsabilidade na guarda, transporte e entrega das provas e nosso objetivo é que o certame ocorra sem problema”.

Desde o dia 10 de Outubro, as provas do ENEM do Acre estão no quartel do 4 ° BIS em Rio Branco, onde permanecem até quarta feira, 30. A partir dessa data, as provas começarão a ser transportadas pelos Correios para os quartéis da Polícia Militar em todo o Estado.

Este será o primeiro ano em que as provas ficarão sob guarda da Polícia Militar na parceria com os Correios.