PM confirma que carro de Gilson da Funerária foi multado e por pouco não foi guinchado

O presidente da Câmara de Senador Guiomard, Gilson da Funerária (Progressistas), foi multado por estacionar seu carro de placa NXT 8392, modelo Cobalt, da marca Chevrolet, na calçada da Sede da Câmara Municipal no último sábado, 26, durante o evento do PSD, partido que é comandado pelo senador Sérgio Petecão no Acre e que reuniu dezenas de militantes e simpatizantes.

A confirmação da infração de trânsito foi confirmada pelo Tenente da Polícia Militar, Jairton Silvério, responsável por comanda o 9º Batalhão da PM no município, que afirmou ao ac24horas que o veículo foi notificado e que o Guincho havia sido acionado, porém antes de chegar, o carro já havia sido retirado do lugar.

O militar esclareceu que o Guincho viria de Rio Branco e por isso a demora para remover o veículo. Silvério ressaltou que a infração praticada por Gilson se encaixa no artigo 181, inciso VII do Código de Trânsito Brasileiro cuja a multa é de R$ 195,23 e é considerada infração grave, com adicionamento de 5 pontos na Carteira de Habilitação do proprietário.

O ac24horas apurou que Gilson havia estacionado o carro na entrada da Câmara durante o evento do PSD, o que causou descontentamento com a equipe do Senador Sérgio Petecão, que estava presente no evento, e também do prefeito André Maia, que é filiado ao partido e também estava na reunião. O que era para ser um encontro político comum, acabou sendo marcado pela presença da Polícia Militar que foi acionada no local.

A contenda teria começo logo no início do evento quando Gilson, que trava uma guerra política com o atual prefeito da cidade, André Maia, chegou e estacionou seu carro na calçada do edifício da Câmara. O fato chamou a atenção de todos os presentes que notaram como uma espécie de represália do parlamentar com o prefeito presente.

O fato do carro ficar mesmo na entrada da Câmara, não atrapalhou o trânsito de pessoas no recinto, mas incomodou. A polícia militar foi acionada para ir na Câmara e solicitar que o carro fosse retirado da frente. Segundo testemunhas, o presidente se negou a retirar o carro.

O senador Sérgio Petecão confirmou o princípio de tumulto e destacou que teve que segurar os ânimos de sua equipe que queria retirar o carro a força. “Nós pedimos que o carro fosse retirado, a polícia foi acionada e o presidente disse que não iria retirar. Tanto que a PM não retirou mesmo. As fotos ao qual você teve acesso mostram de fato a situação. O cara queria arrumar confusão com isso e acabou arrumando, mas eu segurei a onda da turma”, explicou.

Procurado por ac24horas, Gilson da Funerária afirmou desconhecer qualquer desentendimento e afirmou que tem o costume de estacionar o carro daquela forma todos os dias. “Ninguém veio falar comigo. Não estou sabendo disso. Quer dizer só porque o Sorrisão [apelido do André Maia] apareceu por lá, o pessoal que criar problema?”, questionou o parlamentar que durante vários meses foi prefeito da cidade enquanto Maia estava preso e afastado da função pela justiça.

O presidente afirmou que esteve na Câmara pela manhã para protocolar alguns requerimentos e que ele teria sido responsável por autorizar a realização do evento do PSD.

Logo após falar com a reportagem, Gilson encaminhou um áudio em que um dirigente do PSD agradece pela realização do evento, sem citar a suposto ocorrido e a presença da PM. Por WhatsApp, ele questionou a denuncia: “Mais a PM está no local agora que dizer que estou causando desordem ? A PM sempre para na câmara para tomar café”, informou.