Petecão e farmacêuticos debatem comercialização de medicamentos

Ana Maria Correia mora em Manaus (AM) e recentemente decidiu procurar informações sobre o paradeiro de sua prima, Rosineide Correia da Rocha, que veio de mudança para o Acre há cerca de 32 anos. Segundo a prima, Rosineide veio para o Acre com o marido, mas ela não sabe precisar se a mudança foi para Cruzeiro do Sul ou para a capital, Rio Branco.

Ela contou ao site Juruá OnLine, de Cruzeiro do Sul, que no início, a comunicação entre as duas acontecia por meio de cartas, mas que depois perderam o contato, após ter mudado de residência.

“Eu não sei se ela está viva ou morta, mas queria muito encontrar pelo menos os filhos dela. Quando ela saiu aqui de Manaus tinha cinco filhos, que são Raquel, Wallace, Daiana, Daniela e Dariana, todos com sobrenome Correia da Rocha. Queria muito revê-los. A saudade é muito grande”, relatou Ana Maria.

Rosineide é filha de Maria de Jesus França e Epitácio da Costa Correia. Ana diz que o pai dela já havia falecido quando ainda morava em Manaus. Ana Maria busca informações da prima para comunicar que a mãe dela também morreu há alguns meses.

