Órgão da Bolívia diz que “estranha” a participação de brasileiros em protestos

Realizada pelo Sistema Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) do Acre, a Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) vem mudando a realidade de centenas de produtores no Estado. Atualmente, as cadeias produtivas beneficiadas são as da pecuária de leite, pecuária de corte e Mandiocultura – mas a partir de 2020, essa realidade crescerá ainda mais.

Nas três cadeias iniciais da ATeG acreana, são beneficiados 165 produtores rurais em 13 municípios: Sena Madureira, Senador Guiomard, Plácido de Castro, Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Porto Acre, Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Acrelândia e Bujari.

Para o próximo ano, com base no Planejamento Anual de Trabalho (PAT) 2020, que atendeu comissões de 20 municípios acreanos, foram selecionadas duas novas cadeias produtivas para contemplação: fruticultura e café, e ampliação da cadeia de Mandiocultura e Corte que resultarão no acréscimo de 225 novos produtores rurais atendidos pela assistência técnica e gerencial.

“Para a seleção das cadeias que serão atendidas, foram analisados elementos como perfil do grupo de produtores, acesso ao mercado e potencial da cadeia produtiva no Acre”, explicou Stefanye Torres, coordenadora estadual da ATeG na Regional Acreana.

Para essa expansão, será destinado ao Acre mais de R$ 1,5 milhão, que será aplicado para o desenvolvimento das cadeias produtivas em parceria com o Senar Nacional e Sebrae, beneficiando através das cinco cadeias um total de 390 produtores.

“Ficamos felizes com o sucesso da ATeG, e toda a equipe do SENAR se mobiliza para que ela cresça cada vez mais. Para isso, também contamos com apoio das comunidades rurais e de nossos parceiros, que incluem o SEBRAE e o Governo do Estado do Acre (dentro do segmento leiteiro) e o Senar Nacional (nas cadeias de corte e mandiocultura)”, disse Stefanye.

Em ação no Estado desde dezembro de 2018, a ATeG tem como objetivo implantar um modelo de operação e gestão das propriedades rurais que envolva todos os processos da cadeia produtiva, possibilitando a realização de ações efetivas nas áreas econômica, social e ambiental. Também inclui processos na gestão de negócios para proporcionar a evolução socioeconômica das famílias e da comunidade.

Esse programa é baseado em um modelo de prestação de serviços de assistência técnica continuada, fundamentada em cinco passos: diagnóstico produtivo individualizado, planejamento estratégicos, adequação tecnológica, capacitação profissional complementar e avaliação sistemática de resultados.

Por meio desta modalidade de atendimento, as propriedades recebem visitas mensais e individuais, realizadas pelos técnicos de campo do Senar com foco no aumento da eficiência produtiva. Através da diversificação de atividades e produtos, gestão eficiente da propriedade e ampliação de renda, os produtores rurais conquistam mais desenvolvimento econômico e social.