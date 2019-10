Mulher é detida com droga e rádio transmissor, em Cruzeiro do Sul

Xapuri será o segundo município da regional do Alto Acre a realizar audiência pública para discutir o aumento dos números relacionados à criminalidade. Mesmo sem base em qualquer levantamento oficial que comprove essa realidade, a quantidade de ocorrências de roubos, furtos, arrombamentos e até de alguns assaltos à mão armada que têm sido registradas pela polícia e veiculadas pela imprensa nos últimos 6 meses, vem causando a preocupação da população e chamando a atenção de setores da sociedade local.

A Câmara de Xapuri, por meio de requerimento de autoria do vereador Sebastião Teles de Andrade (PT), que foi assinado pelos demais representantes do legislativo-mirim, marcou o encontro para o próximo dia 8 de novembro, no clube da Associação dos Servidores Públicos do Município (Assemux). A expectativa é a de que participem da audiência representantes da área de segurança pública do estado e da união, assim como parlamentares de todas as esferas e segmentos da sociedade.

No dia 23 de agosto deste ano, a Câmara de Vereadores de Brasiléia realizou audiência pública com a participação de autoridades políticas, representantes de diversos órgãos das três esferas administrativas ligados à Segurança Pública e sociedade civil para debater o mesmo assunto. Apesar da participação de representantes do município de Xapuri, as discussões naquela oportunidade foram mais focadas nos problemas da fronteira.

A insatisfação com a abrangência do evento realizado em Brasiléia motivou os vereadores de Xapuri a convocarem uma audiência no próprio município. O vereador Sebastião Teles, proponente do encontro, justificou o pedido na sensação de insegurança que, segundo ele, toma conta dos xapurienses. De acordo com o parlamentar, o município apresenta atualmente vários problemas de segurança que se não forem discutidos e sanados levarão a uma situação de descontrole em um curto espaço de tempo.

“São muitos os acontecimentos aqui em Xapuri relacionados à violência, com homicídio registrado há pouco tempo no bairro Sibéria, muitos problemas na área rural, envolvimento de jovens no mundo das drogas, situações relacionadas ao trânsito, arrombamentos em lojas e uma série de delitos que são praticados todos os dias. Policiais de nossa cidade reclamam da falta de efetivo suficiente, e mesmo que o trabalho das polícias na cidade seja muito aguerrido, a falta de contingente nos preocupa”, afirmou o vereador.

Pelo menos dois pontos relevantes na pauta da audiência pública de Xapuri já podem ser adiantados, com base em consultas feitas pela reportagem junto a autoridades locais e moradores. A reivindicação pelo retorno do posto da Polícia Rodoviária Federal no entroncamento da BR-317 com a Estrada da Borracha e pela falta de policiamento permanente no bairro Sibéria, isolado do centro da cidade pelo Rio Acre.