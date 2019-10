Ilderlei recebe convite de Major Rocha para inauguração de gabinete em Cruzeiro do Sul

O governador em exercício, Wherles Rocha, esteve pessoalmente no gabinete do prefeito Ilderlei Cordeiro para convida-lo a inauguração do gabinete da vice-governadoria no Vale do Juruá, que será inaugurado na tarde desta segunda-feira, 28, em Cruzeiro do Sul.

O espaço havia sido prometido pelo gestor ainda durante a campanha eleitoral. Segundo o vice-governador, irá passar uma semana por mês despachando no escritório do Juruá, sobre os mais diversos temas da gestão, em especial, segurança pública.

A visita ao gabinete do prefeito também contou com a presença do deputado estadual Luiz Gonzaga. Ilderlei e Rocha são amigos de longas datas e seguem atuando juntos em prol da população.

“Fico muito honrado de receber o convite pessoalmente. Nosso vice-governador é um homem de palavra e tenho orgulho de tê-lo como amigo. Com o gabinete do Juruá, firmaremos ainda mais parcerias com o governo do Estado”, destacou Ilderlei.