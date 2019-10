FUREPOL é transferido para o quartel da PM, em Cruzeiro do Sul

A maior apreensão de drogas do Juruá, 290 quilos, foi realizada na tarde desta sexta-feira, 25, pelo Comando de Operações Especiais- COE de Cruzeiro do Sul. São 150 quilos de cocaína e 140 quilos de maconha. Além da droga, a polícia apreendeu uma pistola 380 e uma espingarda 12.

A droga era trazida pelo Rio Juruá por traficantes em duas canoas, sendo que na da frente, vinha o “batedor” e na embarcação de trás, havia mais dois homens.

Quando avistou a polícia, o batedor começou a atirar e na intensa troca de tiros com a PM foi baleado e caiu na água, sendo que a Polícia não sabe se sobreviveu. Como a canoa naufragou e não foi possível verificar se havia droga. Os dois da canoa de trás, correram pela mata, deixando a cocaína, maconha e as armas.

De acordo com o Major Evandro Bezerra, comandante da PM no Juruá, a droga foi entregue na Polícia Federal por se tratar de tráfico internacional. “A região onde houve a abordagem é uma conhecida rota de traficantes que trazem o produto do Peru”, explica.

O entorpecente foi entregue ao delegado da PF, Fabrício, que não permitiu a entrada da imprensa no local. As fotos dentro da PF foram feitas pelo Major Evandro.

Operação Tri Remo

A equipe do COE da PM estava no Rio Juruá, realizando a Operação Tri Remo, o transporte de merenda escolar e outros itens, até escolas distantes, porque na região, é comum a ação de traficante e dos chamados piratas, que atacam as embarcações para roubar a mercadoria.

Como conhece a realidade local, a equipe do COE fez uma série de abordagens as embarcações, até que os traficante apareceram e houve o tiroteio e a apreensão da droga e das armas.