Estudante da Ufac é ferido com duas facadas ao reagir assalto

O estudante da Universidade Federal do Acre (Ufac), Geliel Figueiredo de Sousa, de 20 anos, foi ferido com duas facadas durante uma tentativa de assalto na tarde desta segunda-feira (28) na Avenida Central, em frente a Igreja Universal, no bairro Tucumã, em Rio Branco.

De acordo com informações de populares, a vítima havia saído da universidade e ao caminhar pela avenida Central no bairro Tucumã, dois homens não identificados numa bicicleta se aproximaram e de posse de uma faca anunciaram o assalto, o jovem reagiu e foi ferido com dois golpes de faca na coxa esquerda. Os criminosos fugiram sem roubar a vítima.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o estudante ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características dos bandidos fizeram rondas na região em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso será investigado pela Polícia Civil.