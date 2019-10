Encontro da terceira idade reuniu mais de 400 idosos em Xapuri, no fim de semana

A assinatura da primeira etapa de ordem de serviço, ocorrida na última sexta-feira, 25, vai permitir a construção de uma Praça da Juventude, no município de Epitaciolândia. O novo espaço será construído na antiga pista de pouso e a obra terá um custo de R$ 1,2 milhão, recebidos pelo prefeito Tião Flores por meio de emenda parlamentar.

O local é idealizado para servir de área de lazer e esporte, além de manifestações culturais. Segundo a empresa responsável pelo serviço, a obra está prevista para ser finalizada em meados de abril de 2020.

A ação é fruto, também, de uma parceria do governo do Estado do Acre com a Fundação Elias Mansour (FEM).