Despida e na frente dos filhos, mulher é morta com 9 facadas pelo marido no bairro Conquista

Mais um crime bárbaro contra mulher foi registrado na capital. Maria José, de 28 anos, foi morta a golpes de faca pelo próprio marido na frente de dois filhos na madrugada desta segunda-feira (28). O crime aconteceu na rua Dourado, no bairro Conquista, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Maria estava em casa com seus filhos, uma criança de 4 anos e outra de 7 anos, quando o marido identificado como William, começou a discutir pelo motivo de ciúmes, em seguida a agrediu e de posse de uma faca desferiu 9 golpes em várias partes do corpo da mulher. Após ser ferida Maria José caiu cima da cama. Vizinhos informaram a Polícia que viram o criminoso com a faca na mão fugindo do local.

Moradores correram até a residência de Maria e ao vê-la ferida acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) quando os paramédicos chegaram no local nada puderam fazer pela mulher que já se encontrava morta.

A Polícia Militar foi acionada até a residência e encontrou Maria despida, morta em cima da cama. A área foi isolada para os trabalhos dos peritos em criminalística, em seguida os policiais fizeram rondas na região em busca de prender o criminoso, mas ele não foi encontrado.

O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).