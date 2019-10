Chip implantado sob a pele pode substituir chaves, cartões e senhas

O Eletricista da empresa Energisa, Tiago Tomaz Silvério de Matos, de 39 anos, ficou gravemente ferido após receber uma forte descarga elétrica na subestação Taquari, localizada na Via Verde, ao lado da Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no Segundo Distrito de Rio Branco.

De acordo com informações de funcionários, Tiago estava fazendo a manutenção na torre de linha de transmissão de energia, quando recebeu a descarga elétrica. O eletricista ficou pendurado pelo cinto de proteção na torre, um amigo ao perceber o acidente correu até casa de força e desligou a chave.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada e ao chegar no local, os paramédicos e um funcionário da empresa ajudaram a descer Tiago da torre, em seguida foi prestado os primeiros socorros e o eletricista foi encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco. De acordo com o médico do Samu, Tomaz chegou ao hospital consciente, porém com 60% do corpo queimado e o estado de saúde é grave.

Amigos de Tiago e o diretor da empresa estiveram no pronto socorro para acompanhar o profissional.

O caso será investigado pelo Ministério do Trabalho.