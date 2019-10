Casais de amigos marombeiros de Rio Branco protagonizam caso de chifre em academia

Como diz o ditado, “o CORNO é sempre o último a saber”… no caso da Hora do Veneno de hoje, a CORNA.

Não é de hoje que a infidelidade é um assunto rotineiro em Rio Branco, mas nesses últimos anos e a cada dia que passa, as pessoas estão perdendo o pudor e a vergonha na cara.

O fato de uma mulher se envolver com homem casado é aceitável até o momento em que eu fico sabendo, EU REPUDIO ISSO, e não vou mudar de posicionamento e nem vou escrever nada aqui para agradar ninguém, é ERRADO E PONTO FINAL . “Ah Alex, mas você não tem nada a ver com isso!” – MAS É ERRADOOOOOOOOOOO, ou hoje em dia é CERTO?? Nunca vou passar pano pra mulher desse tipo. E a mulher que falar que estou errado, e porque nunca viveu ou passou por essa situação. No dia que ela descobrir que o marido, namorado ou homem que ela gosta está lhe traindo, eu faço uma aposta se ela vai ser amiga da AMANTE!!

Pois caráter é uma virtude que vem de berço, não necessariamente vem por mérito da criação dos pais. Mas pior que ficar com homem casado, é você também ser casada, e ficar com o marido da sua amiga… AÍ NÃO DÁ BRASIIIIIILLLLLLLLLLLLLLL!!

ENTENDA O CASO

Você é casada, e tem uma amiga, e ela também é casada, os casais saem juntos, fazem programas sociais juntos, e sua amiga sai com o SEU MARIDO… isso mesmo, ELA SAI COM O SEU MARIDO.

Vamos exemplificar com personagens, porque nós adoramos isso…

HOJE VAMOS USAR CELEBRIDADES QUE NÃO ESTÃO CASADAS ATUALMENTE.

(Primeiro casal – JUJU SALIMENI & FELIPE FRANCO)

(Segundo casal – THIAGUINHO & FERNANDA SOUZA)

“Esta é uma obra de ficção, qualquer semelhança com nomes, pessoas, factos ou situações da vida real terá sido mera coincidência.”

ERA UMA VEZ…

– Não perai… minha amiga FERNANDINHA sai com meu marido FELIPE??

– SIM JUJU… SAÍ. E A ACADEMIA TODA SABE!! Eles se pegam no estacionamento da academia, FELIPE & FERNANDINHA ficam com intimidade na academia quando você não está… sua amiga FERNANDINHA algumas vezes já ligou para o marido dela ( THIAGUINHO) , e disse que ia treinar até mais tarde com uma amiga, MAS NA VERDADE ELA SAI DA ACADEMIA COM O SEU MARIDOOOOOOOOOOOOO FELIPE …

Ah, e não foi só eu que vi ela entrando NO CARRO DO SEU MARIDO, a academia toda já viu e mostra para os outros, SÓ VOCÊ AINDA NÃO VIU!!

NOVELA MEXICANA

Já estamos naquela parte da novela em que em que os mocinhos já estão sendo feitos de bobos há muito tempo, mas só eles não querem enxergar, ou porque não querem acreditar, ou por pura ingenuidade mesmo.

Mas como uma boa novela mexicana, sempre acontece a reviravolta, e esperamos que essa reviravolta não demore muito a acontecer, mesmo porque, nenhum dos dois (esposa e marido traídos), merecem. Eu espero que os dois tenham pelo menos aberto ainda mais os olhos, porque a academia está com todos os olhos voltados para essa situação.

Querem saber quem são não, é?

Vamos falar da JUJU que é a mais famosa da história, sendo que a única coisa que posso dizer é que ela trabalha na área da EDUCAÇÃO OU SAÚDE…

Mas é fácil vocês decifrarem, e só olhar as fotos das saídas e ver as fotos dos casais juntos nas redes sociais, logo vocês irão identificar cada personagem…

