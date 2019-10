Avião boliviano encontrado no interior do Acre pode ter sido abatido pela Força Aérea peruana

Equipes da Polícia Civil do Alto Acre, com agentes de Brasileia, Epitaciolândia e Assis Brasil, localizaram na madrugada deste domingo, 27, restos de um avião de pequeno porte numa região de mata a aproximadamente 20 quilômetros de distância da zona urbana do município de Assis Brasil. O delegado Sérgio Lopes e sua equipe realizavam outro trabalho na tríplice fronteira do Acre quando avistaram os destroços da aeronave.

Os agentes identificaram as ferragens do avião, juntamente com o que restava do motor. Perto do que ainda restava da cabine, havia um corpo carbonizado e, ao lado, outro cadáver parcialmente queimado, em estado avançado de decomposição. De acordo com o delegado, a aeronave pode ter caído na última quinta-feira, dia 24.

Segundo o delegado, boatos de que poderia haver armas e drogas na aeronave foram descartados, já que nada foi encontrado, até porque se houvessem, certamente podem ter sido consumidos pelo fogo.

A princípio, a polícia acredita que possa se tratar de uma aeronave da Bolívia, devido alguns objetos encontrados espalhados pelo local. Entretanto, somente com a numeração do motor, após enviar para o setor responsável no país, saberão se realmente o avião é de origem boliviana.

Os corpos encontrados foram recolhidos pelos agentes e transferidos para o Instituto Médico Legal (IML) de Rio Branco. Segundo a polícia, os cadáveres ficarão à disposição do órgão para facilitar a identificação da tripulação que estava no avião.

Com informações do Alto Acre