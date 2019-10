Weverton diz que torcida palmeirense cresceu muito no Acre com sua chegada

O presidente do Tribunal de Justiça do Acre Francisco Djalma, esteve reunido com parlamentares da bancada federal visando a liberação de emendas em favor do Poder Judiciário Estadual. Os parlamentares sinalizaram com a liberação de R$2 milhões para as obras do novo Fórum de Brasiléia, que hoje funciona em área alagadiça.

As reuniões ocorreram com os deputados Alan Rick, Jéssica Sales, Jesus Sérgio, Mara Rocha, Perpétua Almeida e Vanda Milani, bem como com a senadora Mailza Gomes e os senadores Marcio Bittar e Sérgio Petecão.

Um deputado confirmou liberação de R$400 mil para o Projeto Cidadão e o programa Fortalecendo Vidas.