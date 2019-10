PM evita o pior ao tirar arma caseira de homem que brigava com desafeto

Acionada para atender uma ocorrência de briga no Centro de Cruzeiro do Sul, a Polícia Militar acionou os protocolos para atendimento com ameaça iminente e conseguiu evitar o que parecia terminar em tragédia.

A rádio patrulha chegou e encontrou dois indivíduos discutindo, tendo um dele uma arma de fogo na mão.

Tratava-se, de acordo com a PM, de uma arma de fabricação artesanal calibre 20. Usando os protocolos legais para o caso, o homem recebeu voz de prisão e foi desarmado.

Os dois envolvidos foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para para as demais fases de registro da ocorrência.