Petistas históricos comemoram aniversário de Lula em Rio Branco

As facções não dão trégua e mais um homicídio foi registrado na região do Juruá. Dhiemesson Silva da Cruz, 21 anos, foi executado com três tiros na noite deste sábado (26) dentro da própria casa. O crime aconteceu no município de Mâncio Lima, no Interior do Acre.

De acordo com informações da família, Dhiemesson estava com a namorada num aniversário e ao chegar na sua residência homens não identificados invadiram sua casa e de posse uma arma de fogo foram até o cômodo em que o jovem se encontrava, o renderam e efetuaram vários tiros, dois dos projeteis atingiram Dhiemesson no peito e um no abdômen. Durante a ação dos criminosos, a namorada estava em outro cômodo da casa. Os criminosos fugiram do local.

O Samu chegou a ser acionado, mas ao chegar no local o jovem já se encontrava morto. A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos dos peritos em criminalística.

O corpo foi recolhido e encaminhado para sede do Instituto Médico Legal (IML) no município de Cruzeiro do Sul para os exames cadavérico.

O caso será investigado pela Polícia Civil do município. Os criminosos não foram presos.