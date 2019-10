Jovem de 19 anos é executado no Calafate com tiro na cabeça

Mais um homicídio com requintes de execução foi registrado em Rio Branco. O jovem Gustavo Santana, de 19 anos, foi morto em via pública com um tiro na cabeça. O crime aconteceu na rua principal que faz divisão entre os conjuntos Wilson Ribeiro e Aroeira, na região do Calafate.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Gustavo estava caminhando na rua quando um homem não identificado, a pé, se aproximou e de posse de uma arma de fogo efetuou um tiro “a queima roupa” na cabeça da vítima. Após a ação, o criminoso fugiu do local correndo e entrou no conjunto Wilson Ribeiro.

A ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no local nada pode fazer por Gustavo que já se encontrava morto.

A área foi isolada pelos Policiais Militares do 4°Batalhão até a chegada dos peritos em criminalística. O corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavérico.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) já iniciaram as investigações. A Polícia acredita que a motivação do crime é a guerra entre facções.