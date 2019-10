Gerlen: “Nosso governo está passando um ano só pagando as contas deixadas pelos governos do PT”

O líder do governo, deputado Gerlen Diniz (Progressista), é conhecido por não ter papas na língua. No programa Boa Conversa dessa semana ele disse aos jornalistas Luís Carlos Moreira Jorge e Astério Moreira que 2020 será de grandes realizações do governo Gladson Cameli porque há um ano vem só pagando os rombos nas contas públicas deixados pelos antecessores petistas. O parlamentar reconheceu a influência da oposição na Aleac, mas que a base do governo está bem ajustada e preparada para o enfrentamento nas comissões e no plenário.

Diniz destacou a Segurança Pública, que segundo ele, melhorou muito, mas reconhece os graves problemas na Saúde. Ele afirmou que a secretária Mônica Feres tem seu próprio jeito de ser, mas que, na verdade, para melhorar todo o sistema ela precisa de apoio e não de críticas.

O progressista tevelou que fez compromisso para ser o líder até dezembro, porém está pronto para continuar se assim o governador Gladson desejar e não descartou a possibilidade de ser candidato a prefeito se Sena Madureira num amplo arco de alianças sem imposição de nomes. Otimista, ele defendeu as posições independentes do deputado Roberto Duarte (MDB) acreditando que um dia ele estará bem mais próximo do governo. Seria uma questão de tempo.