Eleições em Porto Acre!

Depois da saída do ex-prefeito José Maria da sigla, o PT se prepara para disputar a eleição no município com dois pré-candidatos. Um do grupo do ex-deputado federal Sibá Machado, Mário Reis, que já foi secretária de Finanças e Educação e o da Democracia Radical (DR), professora Roseana, diretora da escola Jader Saraiva, da Vila do V. Zé Maria saiu do PT no início do ano, mas pretende concorrer por outro partido. Porto Acre já conta com oito pré-candidatos. O prefeito Bené Damasceno, que mudou para o Progressista recentemente, pretende disputar a reeleição. Além dos petistas Mário e Roseane, José Maria e Bené, Célio Nogueira (sem partido), José Aquino (sem partido), José Bayma (PSL) e Barãozinho também serão candidatos. Segundo Melke Alves, da Executiva do PT, Sibá, Cesário Braga e Carioca fumaram o cachimbo e reina a paz interna no PT de Porto Acre, que já foi um verdadeiro balaio de gatos.

. Conversando com um jovem de Porto Walter, que veio para Rio Branco estudar, ele disse que no Juruá é comum os políticos darem bugigangas para os eleitores para depois cobrar o voto no ano da eleição.

. Tipo a esquadra de Pedro Alvares Cabral quando chegou no Brasil, que dava espelhos para os índios para levar ouro, prata, pau brasil e pedras preciosas.

. As bugigangas de agora têm valor, segundo ele!

. Motor de rabeta, gerador elétrico, panela de pressão, rede, mosquiteiros, roupas do 1,99, perfumes…espelho ninguém quer mais não!

. Esse estudante relatou que na última vez que foi lá pediu para a família não aceitar esse tipo de pressente em troca de apoio político.

. “Mas é direito nosso receber, eles são nossos amigos há anos, são gente boa e cuidam de nós”, respondeu o avô.

. Enquanto isso, o Sísifo continua rolando pedra acima…

. Semana que entra a oposição não pretende dá refresco para o governo nas votações do PPA e LOA…reforma da previdência é outra pauta azeda.

. Também a nova reforma administrativa desmembrando a Seinfra, Gestão e Planejamento que tinham virado um angu só!

. Dificilmente um crime não é descoberto: A PGR já sabe quem mandou e quem matou a vereadora Marielle Franco e o motorista Anderson.

. Por aqui a segurança melhorou muito em relação ao ano passado, mas longe do ideal.

. Diminuir a violência é um processo que não depende apenas das policias, passa muito pela educação, igrejas, renda, emprego, trabalho, urbanização dos bairros, esporte, teatro, música e um modelo político sem corrupção.

. Tudo isso e mais um pouco!

. A prefeita Socorro Neri (PSB) está otimista em disputar a reeleição, quem pensa que não sabe fazer política está enganado.

. Não faz politicagem o que é muito diferente de fazer política.

. O advogado Gabriel Santos não acompanhou o reitor Minoru Kimpara no voo para o ninho tucano, deve ir para o PDT.

. O PDT pode, em tese, voltar a base da prefeita Socorro Neri na prefeitura, na Câmara a vereadora Elzinha já dá uma boa ajuda.

. Dia desses ex-vereador pedia desculpa no Centro a uma senhora com uma multa na mão por ter votado e aprovado a criação do Rbtrans, da Policia de Trânsito e Zona Azul.

. A mulher fula da vida respondeu:

. “É pecado demais para ser perdoado, não saia mais candidato”.

. De acordo com a Arte da Guerra é melhor o governador Gladson juntar o exército Progressista com o exército Tucano do que entrar na guerra sem um bom general candidato que possa vencer a batalha eleitoral.

. Perde a primeira de seu governo e ainda e sai enfraquecido!

. Faz como Jesus de Nazaré mandou:

. Não pode vencer, se junta com o outro exército e pede a paz.

. O PT está com dificuldade em fazer reuniões, todo mundo trabalhando!

. Bom domingo!