Diretor da FGB divulga carta que escreveu para Lula com cópia do filme “Empate”

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva completa 74 anos neste domingo, dia 27 de outubro. Para homenagear o ex-presidente, o cineasta Sérgio de Carvalho, que presidente a Fundação Garibaldi Brasil (FGB), órgão responsável por gerir ações culturais em Rio Branco, publicou uma carta que ele mesmo escreveu e entregou ao Lula no mês de maio deste ano. Com a carta, ele entregou uma cópia do filme “Empate”, produção audiovisual gravada no Acre, que relata a luta dos seringueiros em defesa da floresta.

Na carta, Carvalho relata que dedicou a exibição do filme em um grande festival, com público de mais de 800 pessoas, ao Lula, por acreditar que o cinema produzido hoje na Amazônia acontece devido a politica deixada pelo ex-presidente. “Política de descentralização cultural. Obrigado”, escreveu o cineasta.

O cineasta destacou na carta que, ao assistir a produção, Lula iria rever vários amigos da floresta. “Obrigado por tudo. Estamos firmes na resistência até novos dias chegarem”, disse Sérgio.

A publicação em homenagem ao aniversário de Lula ainda ressalta que o acreano estava em Curitiba, por conta do Festival Olhar de Cinema, quando pôde exibir o documentário “Empate” na Vigilia Lula Livre, na esquina da Policia Federal.

“Durante a exibição, uma assessora me deu um pen drive e falou: escreve pro Lula e copia seu filme, o Hadad tá chegando para visitá-lo e vai entregar em mãos pro presidente”, mencionou.

Ele diz que ficou emocionado. “Reconheço que este documentário só existe por conta da politica de descentralização das produções culturais que nasceu em seu governo. Escrevi a carta correndo e cheio de gratidão no coração. Parabéns, presidente. Que consiga nos devolver a alegria e dignidade!”.