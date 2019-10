Decisão do STF sobre COAF engessa ações contra crime organizado no Acre, mostra MPF

Fim de semana, alguns dias depois da data que se comemora oficialmente no Brasil o dia das crianças, a sede oficial do Corpo de Bombeiros do Acre está cheia de crianças, a grande maioria acompanhada dos pais ou responsáveis. São de bairros distantes, locais onde há pouco investimento em obras sociais e quase não existem creches. As crianças se divertem como se fosse o dia mais feliz da vida.

“Os sorrisos e o reconhecimento dos pais, são o combustível necessário para nos deixar felizes também”, diz Karoliny, que começou o projeto quando tinha apenas 13 anos, depois de uma festa de fim de ano, ao aproveitar a comida da festa que participava e distribuir aos moradores de rua. De lá para cá, o número de pessoas que quer ajudar só aumenta, fazendo com que mais pessoas possam receber alegria, atenção o dia todo.

No dia do evento as famílias de pelo menos 15 comunidades vão chegando em ônibus. No microfone, uma das voluntárias vai chamando as crianças pelo nome e idade, a seguir entrega o presente, e pronto! É só esperar o almoço, o lanche, brincar e brincar muito, pois o parque está armado do lado de fora do galpão.

O dia da entrega dos presentes é apenas o ápice, porque o trabalho dos voluntários dura o ano inteiro, diz, Renato, que ajuda a organizar as crianças na entrega dos presentes.

Gleice Oliveira, que também coordena o grupo, garante que o evento não tem dependência de qualquer meio político, “não aceitamos aproximação de agremiação política ou religiosa”. Segundo ela, o critério nos dá liberdade para tomar decisões e conquistamos a confiança das famílias. “Se quiserem ajudar, tudo bem, mas sem tirar proveito político”, conclui ela.