Criminosos invadem ônibus em Rio Branco e fazem o limpa

Os ataques de criminosos aos ônibus de transporte coletivo não cessam na capital. Na noite deste sábado (26) dois homens armados realizaram mais um arrastão dentro do ônibus que faz a linha do Ramal Bom Jesus. O crime aconteceu na parada final do Ramal Bom Jesus, na região da Vila Acre, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia, o ônibus estava estacionado aguardando para a próxima corrida, quando os bandidos entraram no transporte coletivo e de posse duas armas de fogo anunciaram. Um dos criminosos colocou uma escopeta apontada para a cabeça do motorista e outro subtraiu R$ 30,00 que estava no caixa e as câmeras de monitoramento do veículo. Após a ação que durou cerca de 2 minutos, os assaltantes fugiram do local correndo.

O motorista seguiu com o transporte coletivo até a Delegacia de Flagrantes (Defla) para registrar o Boletim de Ocorrência.

Policiais Militares estiveram no local e após colher as características dos criminosos saíram em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

O caso será mais um dos vários crime a ser investigado pela Polícia Civil.