Concurso do CRF está homologado; Veja a lista dos aprovados

A sexta-feira, 25, foi de comemoração para cerca de 50 produtores rurais do Projeto Alcoolbrás, em Capixaba, que receberam da Deputada Federal Mara Rocha (PSDB) e do Superintendente do INCRA, Dr. Sérgio Bayum seus títulos de propriedade rural.

Alguns dos produtores esperavam pelo documento a cerca de 20 anos, que é usado para ter acesso ao credito rural, financiamento bancário e assistência técnica.

Segundo Sérgio Bayum, o INCRA está trabalhando para acelerar a regularização fundiária no Acre. “Essa é a prioridade para dinamizarmos a vida do homem do campo, dando segurança jurídica e um aumento significativo na renda familiar de cada produtor”.

A deputada Mara Rocha afirmou que a regularização fundiária é uma das suas principais bandeiras políticas. ” Esse documento é um grande março na vida dessas pessoas, dando-lhes liberdade para obter linhas de crédito junto ao Governo Federal e financiamento bancário, o que garantirá o incremento na produção rural”.