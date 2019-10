Vereador Franciney do PT fiscaliza obras de Ilderlei Cordeiro em CZS

No inicio deste ano, 12 detentos fugiram do presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul e outras 8 tentativas de fuga foram registradas até agora. Na última, nesta quinta-feira, mais 30 presos tentaram fuga, mas foram impedidos pelos Agentes Penitenciários.

A fuga e as tentativas aconteceram por buracos feitos nas paredes nos dois blocos novos do presídio, entregues no ano passado. Os presos improvisam ferramentas com peças de ventiladores e outros itens.

Missael Melo, o diretor do Complexo, cita a fragilidade das paredes das instalações mais novas . “São paredes normais de tijolos furados” .

Apesar da fragilidade da estrutura física dos dois blocos novos, o diretor destaca a efetividade do trabalho dos Agentes Penitenciários e o uso da tecnologia, para evitar as fugas. “Tem câmeras e alarmes nesses blocos”.

No Complexo há 860 presos e 15 Agentes por plantão. Dos 8 blocos, 2 são novos e foram entregues em 2018.