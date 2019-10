Governo Federal repassa sete câmeras fotográficas para Segurança Pública do Acre

Cerca de 96 pacientes mulheres que aguardavam na fila do Tratamento Fora de Domicílio (TFD), na especialidade de ginecologia, estão sendo atendidas por meio do Programa Saúde Itinerante no município de Cruzeiro do Sul. A ação começou na última quinta-feira, 24, e encerra neste sábado, 26, na Maternidade Irmã Maria Inete.

Os atendimentos serão feitos das 8 às 18 horas e atende a demanda que estava em espera de todo o Vale do Juruá. A ideia, segundo a Secretaria Estadual de Saúde, é diminuir a fila do TFD nessa região, tendo em vista a campanha do Outubro Rosa, com atendimento específico para as mulheres.

Também são realizados exames laboratoriais, ultrassonografia, biópsia e pequenas cirurgias de alta frequência.