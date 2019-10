Educação do Estado anuncia investimentos para Santa Rosa

As obras em um dos locais mais agradáveis de Cruzeiro do Sul, ponto de encontro de quem mora ou de quem vai visita a região, ganharam um reforço financeiro importante.

É a obras de revitalização do Igarapé Preto que está tendo liberado R$ 350 mil, proveniente de recurso extra emenda da deputada federal Jéssica Sales (MDB). O montante assegurado pela emedebista é de cerca de R$ 1 milhão ao orçamento de 2016, por meio do Ministério do Turismo. O pagamento dessa segunda parcela servirá para a continuidade das obras do projeto elaborado ainda na gestão do ex-prefeito Vagner Sales.

Jéssica Sales sempre teve um grande propósito com o balneário. Ao assumir o mandato parlamentar em 2015, a parlamentar se empenhou fortemente pela retomada daquela área para a Prefeitura de Cruzeiro do Sul. Desde 2011, o balneário se encontrava abandonado quando a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária (Infraero), proprietária do sítio, pediu a reintegração de posse e desocupação da área, com a consequente retirada dos bares e quiosques do local.

A parlamentar lembra que à época foram inúmeras reuniões com a diretoria da Infraero e com o então ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, para resgate da área ao domínio do município de Cruzeiro do Sul. Em dezembro de 2015, ainda na administração do ex-prefeito Vagner Sales, veio a consolidação com o Termo de Cessão por 20 anos pela Infraero e o balneário Igarapé Preto foi devolvido finalmente aos cruzeirenses.

A partir da cessão, aconteceu a mobilização para assegurar recursos para executar o projeto de revitalização da área. Aos poucos, as obras estão sendo realizadas com recursos federais, inclusive, de autoria da deputada Jéssica Sales.

“O igarapé Preto é referência turística de Cruzeiro de Sul, eu via com muita tristeza o abandono do nosso cartão postal. Felizmente, tive a oportunidade de ter uma participação efetiva na reconquista daquele espaço de beleza natural aos cruzeirenses. Me esforcei muito para que isso acontecesse e continuo me dedicando ao projeto de reconstrução, liberando recursos para que a população receba a área inteiramente revitalizada para o lazer e turismo”, afirma Jéssica Sales.