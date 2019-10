Durante evento do PSD no Quinari, presidente da Câmara estaciona carro na calçada e PM é acionada

O PSD, partido que é comandado pelo senador Sérgio Petecão no Acre, reuniu dezenas de militantes e simpatizantes na manhã deste sábado, 26, na Câmara Municipal de Senador Guiomard para alinhar a estratégia da sigla visando as eleições do ano que vem. O que era para ser um encontro político comum, acabou sendo marcado pela presença da Polícia Militar que foram acionados no local.

A contenda teria começo logo no início do evento quando o presidente da Câmara Municipal, Gilson da Funerária, que trava uma guerra política com o atual prefeito da cidade, André Maia, que também estava presente na reunião do partido, chegou e estacionou seu carro na calçada do edifício da Câmara. O fato chamou a atenção de todos os presentes que notaram como uma espécie de represália do parlamentar com o prefeito presente.

O fato do carro ficar mesmo na entrada da Câmara, não atrapalhou o trânsito de pessoas no recinto, mas incomodou. A polícia militar foi acionada para ir na Câmara e solicitar que o carro fosse retirado da frente. Segundo testemunhas, o presidente se negou a retirar o carro.

Procurado por ac24horas, Gilson da Funerária afirmou desconhecer qualquer desentendimento e afirmou que tem o costume de estacionar o carro daquela forma todos os dias. “Ninguém veio falar comigo. Não estou sabendo disso. Quer dizer só porque o Sorrisão [apelido do André Maia] apareceu por lá, o pessoal que criar problema?”, questionou o parlamentar que durante vários meses foi prefeito da cidade enquanto Maia estava preso e afastado da função pela justiça.

O presidente afirmou que esteve na Câmara pela manhã para protocolar alguns requerimentos e que ele teria sido responsável por autorizar a realização do evento do PSD.

Logo após falar com a reportagem, Gilson encaminhou um áudio em que um dirigente do PSD agradece pela realização do evento, sem citar a suposto ocorrido e a presença da PM. Por whatsapp, ele questionou a denuncia: “Mais a PM está no local agora que dizer que estou causando desordem ? A PM sempre para na câmara para tomar café”, informou.