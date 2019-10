Com Gladson na China, semana política no Acre é mais quente que sol do meio-dia

Uma tentativa frustrada de assalto deixou Maria Vanuzia Fernandes Sousa, 35 anos, ferida com um tiro na noite desta sexta-feira (25) no semáforo nao Estrada do Aviário, próximo ao Ruizão, no bairro Aviário, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Maria Vanuzia havia saído do trabalho e estava trafegando na sua moto no sentido centro-bairro com destino a sua casa no bairro Xavier Maia. Ao parar a moto no semáforo, dois homens não identificados em uma motocicleta se aproximaram, renderam e quando tentaram roubar a motocicleta, um agente de segurança que ao perceber que se tratava de um assalto reagiu efetuando vários tiros contra os criminosos. Na troca de tiro com os bandidos, Maria Vanuzia foi ferida com um tiro nas costas. Os criminosos fugiram do local tomando rumo ignorado.

A mulher foi socorrida pela ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e conduzida ao Pronto Socorro de Rio Branco.

De acordo com a Médica do Samu, o estado de saúde de Maria é gravíssimo.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as características dos autores do crime e em seguida, saíram em busca de prendê-los, mas ninguém foi encontrado.

Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigarão o caso.