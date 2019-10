Após assalto, rede de farmácias proíbe funcionários de publicarem informações

Depois de um assalto nesta sexta-feira, 25, em uma farmácia do Bairro Bosque em Rio Branco, a gerente de Recursos Humanos de Rede com 23 unidades, proibiu os funcionários de publicarem sobre o assunto nos grupos de Whatsapp de colaboradores.

A chefe de Recursos Humanos da Rede de Farmácia do Consumidor e Drogaria Ultrapopular, determinou aos gerentes, por meio de uma mensagem, que proíbam os colaboradores de publicarem nos grupos, quando houver assaltos. A nota afirma que os colaboradores ” deverão entrar em contato com vocês , comigo ou com Sr. Edson”.

Um dos colaboradores da rede de farmácias e drogarias, que teve acesso à circular da chefe de RH, e pediu para não ser identificado, considerou a situação abusiva e a demonstração da falta de cuidados com a segurança dos funcionários.

“Houve o assalto e claro nós comentamos em grupos com colegas e alguns com outros grupos de amigos. A gerente deveria se preocupar com nosso bem estar, contratar seguranças, nos tranquilizar e não tentar calar nossa voz e esconder a realidade”.

O assalto aconteceu na Farmácia do Consumidor do Bosque próximo da antiga Unimed.

Veja o teor da circular:

Boa noite Srs

Sei que ultimamente não tá nada fácil conviver com essas ondas de assaltos que estamos passando.

Todos os dias ao dormir, peço a Deus que venham nos proteger, nos livrar pq sinceramente é complicado.

Mais peço aos senhores que proíba os colaboradores publicar nos grupos quando houver um assalto.

Hj a maioria dos colaboradores vão trabalhar com medo, e ao momento que ficam sabendo do ocorrido o medo fica maior, ainda mais aqueles que acabaram de passar por essa situação.

Os mesmos deverão entrar em contato com vcs, comigo ou com Sr. Edson.