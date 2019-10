Tesouros vivos da música e manifestações ocorre neste sábado, na Casinha Cultural

De volta de Brasília, onde na companhia dos vereadores Clodoaldo Rodrigues, Antônio Cosmo, Mazinho Farias e Mauri Sinhor, o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, trouxe na bagagem a pactuação de mais de R$ 20 milhões junto a bancada federal do Acre para investimentos no segundo maior município acreano.

Os recursos são oriundos de emendas parlamentares dos senadores Márcio Bittar (MDB), Sérgio Petecão (PSD) e Mailza Gomes (PROGRESSISTAS), bem como de todos os oito deputados federais.

A agenda reuniu parlamentares de situação e oposição ao prefeito Ilderlei Cordeiro, que juntos buscam melhorias para a população de Cruzeiro do Sul. “Foi uma viagem muito produtiva, o nosso prefeito conseguiu bastante investimentos para Cruzeiro do Sul. A nossa deputada Jéssica Sales também vai destinar recurso. A gente só tem a agradecer a Deus e os nossos representantes”, endossou o vereador Mauri Sinhor.

O presidente da Câmara de Vereadores de Cruzeiro do Sul, Clodoaldo Rodrigues, também elogiou a postura do prefeito. “O Ilderlei está de parabéns pelo trabalho que vem realizando na gestão e, como legisladores, é nosso papel auxiliá-lo na articulação de mais recursos para o nosso município”.

Para o vereador Mazinho, quem ganha é a população. “Quando todos se unem, quem ganha é a população. E nós viemos a Brasília defender o interesse do povo”, frisou.

Com os R$ 20,8 milhões de emendas, a Prefeitura de Cruzeiro do Sul vai consolidar o projeto das casas populares, que vai tirar famílias de áreas de risco, vai investir na aquisição de maquinários agrícolas e placas solares, alocar recursos para a área da saúde, além fomentar o crescimento econômico, potencializar a área social e promover ações na área rural da cidade.

“Agradeço os vereadores, que me acompanharam nessa importante agenda e me ajudaram a articular recursos para Cruzeiro do Sul. Meu agradecimento especial também à nossa Bancada Federal que foi sensível as nossas demandas e vai assegurar muitos investimentos no nosso município em 2021. É assim que a gente faz gestão, com união, muito trabalho e seriedade”, ressaltou o prefeito Ilderlei Cordeiro.