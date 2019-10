Revista dos Prefeitos do Brasil destaca embalagem e qualidade dos produtos “made in Juruá”

A prefeitura de Sena Madureira, por meio do trabalho constante do gestor Mazinho Serafim (MDB), acaba de ser contemplada com mais de R$ 22 milhões provenientes de emendas parlamentares de três senadores acreanos e sete deputados federais. Parte do recurso, cerca de R$ 12,5 milhões, será exclusivamente destinada à pavimentação asfáltica da cidade, uma das prioridades da atual gestão municipal.

As viagens do prefeito a Brasília têm rendido bons frutos ao município. Para Serafim, a conquista superior a R$ 22 milhões é resultado de um grande esforço da prefeitura. “Realizamos um trabalho constante para alcançar esse patamar e, graças a Deus, nossa cidade pode comemorar agora”. De acordo com o gestor, resta apenas aguardar a liberação do dinheiro para que os recursos já possam ser investidos em obras e aquisição de maquinário.

A senadora Mailza Gomes (PP) foi uma das parlamentares que contribuíram com o município através do envio de emendas. Uma promessa cumprida pela senadora aos moradores de Sena Madureira. Serafim destaca que o valor total da emenda, que chega a mais de 22 milhões de reais, é oriundo de Emendas de Bancada e individuais. “Como o município se mantém adimplente junto ao Tesouro, podemos ser contemplados, também, com Emendas Extras”, comemora o prefeito.

“Só para pavimentação de nossas ruas temos cerca de R$ 12,5 milhões, o que me deixa muito feliz. Assim que forem liberados, estaremos asfaltando mais ruas em Sena Madureira”. Ainda de acordo com a prefeitura, também há projetos para aquisição de máquinas e caminhões, investimentos na saúde, esporte e na Zona Rural, com kits de energia elétrica, e outros projetos para obras estruturantes.

“Volto para minha cidade muito motivado com mais essa conquista e com vontade de continuar trabalhando muito”, diz Mazinho Serafim, que retorna de Brasília trazendo mais oportunidades ao município.

Em Brasília, o prefeito Serafim também se reuniu com a bancada federal do Acre, representada pelos senadores Sérgio Petecão (PSD), Márcio Bittar (MDB), e com os parlamentares Flaviano Melo, Jéssica Sales, Manoel Marcos, Jesus Sérgio, Perpétua Almeida, Vanda Milani e Alan Rick.