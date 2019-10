Petecão promete lutar por emendas para revitalizar espaços culturais

O Senador Sérgio Petecão (PSD), conheceu as dependências da recém inaugurada Biblioteca Pública Adonay Barbosa dos Santos, na manhã desta quinta-feira, 24. O parlamentar visitou o espaço após convite do presidente da Fundação de Cultura Elias Mansour, Manoel Pedro (Correinha).

Na ocasião, o presidente da FEM apresentou ao senador algumas demandas do setor cultural. Entre essas demandas, está a necessidade de reforma do espaço onde funcionava a tradicional Tentamen, no Segundo Distrito. Lugar que já foi bastante frequentado pela população, mas que hoje encontra-se fechado aguardando por revitalização. Petecão também aproveitou para doar dezenas de livros que vão auxiliar os estudantes durante as pesquisas.

“Sinceramente eu não conhecia a Biblioteca Publica, mas fiquei impressionado com a estrutura e com o trabalho realizado pelo Correinha e sua equipe. Também conheci as demandas da FEM para revitalizar os espaços culturais. Pode ter certeza que vamos trabalhar no Senado para a liberação de uma emenda que será destinada a reforma da Tentamen, um dos lugares mais tradicionais da boemia acreana”, declarou.

Para o presidente da FEM, a atual gestão encontrou os principais espaços de cultura do Acre completamente abandonados e sem condições de uso pela população.

“Por isso, a necessidade de parceria com parlamentares importantes no Congresso Nacional, como é o caso do Senador Sérgio Petecão, pode acelerar esse processo de reforma dos espaços com a liberação de emendas. Queremos revitalizar a Tentamen e restaurar outros prédios públicos culturais. Estamos trabalhando para que o governo de Gladson Cameli deixe um legado no setor cultural do Estado”, comentou.

Com informações da assessoria.