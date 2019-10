Ney Amorim não resistiu aos encantos tucanos

Imoral. Não vai acrescentar nada em qualidade aos serviços que os vereadores prestam à população da capital. Aliás, da atual composição da Câmara Municipal de Rio Branco, são contados na palma de uma mão os vereadores que justificaram a eleição. Por isso, o movimento que se forma entre alguns deles para aumentar de 17 para 21 as vagas no Legislativo municipal da capital em 2020, merece o repúdio da população. E não tenho dúvida que se aumentarem o número atual das vagas, estarão dando um tiro no pé. O desgaste popular será certo. As campanhas contras já começam a pipocar nas redes sociais. A vice-presidente da Câmara Municipal, vereadora Lene Petecão (PSD) em boa hora, disse ontem ao BLOG DO CRICA que, considera esta manobra uma aberração e quem quiser se manter no mandato, que seja pelo mérito no trabalho ao povo, e não buscando facilidades aumentando a composição do poder municipal. Lene disse que já se manifestou internamente que votará contra a tentativa. Ainda bem. Na opinião deste BLOG, a única avaliação que se pode fazer sobre este movimento é de ser um trem da alegria eleitoral. Esperteza condenável.

NÃO SE MEDE PELO NÚMERO

Não se mede a ação do parlamento pelo total de suas cadeiras. Quantidade não significa qualidade. Os bons vereadores deveriam levantar bandeiras contra esta tosca patuscada.

SOCORRO DISPUTA NOVO MANDATO

Nunca me disse. Nem comentou de público. Mas cravo seco que a prefeita Socorro Neri vai tentar um novo mandato. Faz uma gestão legalista, está dando uma nova cara à cidade com o seu programa da iluminação pública a Led, acabou com aquele ar de cidade bombardeada que recebeu de herança do antecessor; pôs fim ao cabide de emprego na prefeitura e não transformou o órgão num depósito de derrotados. Enfim, não tem se mostrado omissa.

O NÓ GÓRDIO

Mas o nó górdio que terá que desatar se sair mesmo com a sua candidatura será a grande engenharia política com a qual vai se deparar para montar as suas alianças. A eleição passada foi um desastre para o PT e suas lideranças. O partido perdeu a maioria esmagadora dos aliados da FPA. Sem falar nas lideranças sem mandato que se bandearam para o governo adversário. Está fora do poder, não tem nada a oferecer ao não ser uma imagem desgastada. A prefeita Socorro Neri vai colocar no seu palanque toda esta carga negativa eleitoral?

OUTRA PERGUNTA

Ou a prefeita Socorro vai compor com forças alternativas sem desgaste e em ascendência como o grupo do senador Sérgio Petecão? Quebrando assim a unidade do campo político do governador Gladson Cameli. É a outra pergunta. Só depois de ver qual será a configuração da sua candidatura, e da qual não tenho mais nenhuma dúvida, é que se poderá fazer uma avaliação real sobre as suas chances na busca de um novo mandato. Maktub!

PRECISA DE ALIADOS

A prefeita Socorro Neri vai precisar de aliados. Isso é inevitável. O seu PSB, na capital, cabe numa Van. Com quem é que ela vai se aliar, ninguém pode afirmar com alguma certeza.

MELHOR CAMINHO

Está fervendo a discussão sobre as novas pautas do repasse constitucional do ICMS do governo para as prefeituras. Se mantida a regra contida no projeto enviado pelo governo à ALEAC, será um baque para muitas prefeituras. O ponderado seria deixar a mudança para vigorar em 2021.

MUDAR AS REGRAS DURANTE O JOGO

Aprovar o projeto do governo no texto original é como mudar a regra do jogo durante uma partida de futebol. Quebraria todo o planejamento dos recursos das prefeituras que já são poucos. Espera-se que na reunião entre prefeitos e deputados se chegue a um bom senso.

ATO SIMBÓLICO

Este projeto do deputado Cadmiel Bonfim (PSDB) criando o “Dia da Oração”, não tem relevância, mas também não é prejudicial. Se bem que, todo dia é dia de oração para os cristãos. Teria que ser combatido se fosse criando um novo feriado. É só um ato simbólico.

GRANDE JOGADA

A grande jogada positiva do governador Gladson nesta sua caminhada para o fim do primeiro ano de mandato, para a economia do Estado, foi aprovar a renegociação da dívida estatal. E, se lançar as licitações para as pontes de Xapuri e Brasiléia, fechará com conquistas políticas.

NÃO ME CONVENCE

Em governos passados se pegava os recursos para os ramais e picotava, arrumava alguns buracos nos ramais dos municípios, mas como o serviço era porco, nas primeiras chuvas derretia. Por isso, não me convencem os argumentos que se deve continuar com o modelo.

PROSELITISMO POLÍTICO

Pulverizar um recurso para executar o maior número de obras porcas em detrimento de se fazer uma seleção das prioridades e fazer obras de qualidade em menor quantidade, fico com a segunda opção. Por se optar até aqui pelo proselitismo é que os ramais estão acabados.

ESSA DEVE SER A PREOCUPAÇÃO

O que os deputados que são contra o cronograma do governo têm que atentar é ficar de olho se a execução das obras com esses 94 milhões de reais, não vai virar um jogo de cartas marcadas para beneficiar construtoras de fora do Estado. E exigir licitação e não caronas.

NICOLAU NO GOVERNO

Com o governador Gladson Cameli na China e o vice-governador Major Rocha arrumando as malas para viajar ao Vaticano para beijar a mão do Papa, o presidente da ALEAC, deputado Nicolau Junior (PROGRESSISTAS) assumirá o governo por um bom tempo.

ALFINETADA

“Cobrar da Prefeitura que resolva num verão só, problemas que se arrastam há anos não é honesto”. A frase da prefeita Socorro Neri foi um desabafo pertinente. Tem apenas um verão, se problemas existem é porque o seu antecessor deixou de herança. É mais do que óbvio.

BEM MENOS

O vereador Mamede Dankar (PT) quer saber quantos cargos de confiança tem atualmente na Prefeitura. Com certeza são bem menos do que os cargos que ela recebeu quando assumiu.

PESQUISA COM VALIDADE ZERO

Pesquisa retrata um momento. E feita com um ano de antecedência da eleição a sua validade como norte de quem vai ganhar uma eleição é zero. Mesmo que seja feita com honestidade.

PARCERIA COM O JURUÁ

A senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTAS) deu uma ajuda substancial para o prefeito Ilderlei Cordeiro colocar em prática o seu projeto de construção de casas populares em Cruzeiro do Sul, destinando 1 milhão de reais de suas emendas. No total, chega a R$ 2,1 milhões, se forem englobados recursos das liberações para outras áreas.

PARABÉNS AOS FLAMENGUISTAS

Parabéns aos amigos flamenguistas, pela conquista do vice-campeonato da Libertadores.

DEPOIS QUE EU VER

O deputado Luiz Tchê (PDT) tem afirmado com vigor de que o PDT terá candidatura própria para a prefeitura de Rio Branco. Como já ouvi esta mesma cantiga por parte do Tchê em outras eleições, e não se confirmou, reservo-me ao direito de só crer depois de ver o registro.

ANOTAR PARA CONFERIR

Na primeira vaga que abrir de Conselheiro no Tribunal de Contas do Estado o nome a ser enviado pelo governador Gladson Cameli á Assembléia Legislativa, será o do chefe do gabinete civil, Ribamar Trindade. Pode anotar para conferir. Não tenho o menor temor de errar o palpite.

QUESTÃO DE HONRA

Amigo com bom trânsito no poder passou ao BLOG DO CRICA de que, depois das ofensas pessoais proferidas pelo deputado Jonas Lima (PT) contra o governador Gladson Cameli, passou a ser questão de honra ele apoiar um nome para ganhar a prefeitura de Mâncio Lima.

REDUTO POLÍTICO

Mâncio Lima é reduto eleitoral do deputado Jonas Lima (PT), cujo irmão Isac Lima (PT), é prefeito do município.

MERECIMENTO

Foi por competência e merecimento a posse do Procurador do MP/AC Osvaldo D’Abulquerque no importante cargo de conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público

FRASE DO DIA

“O tempo converte mais pessoas que a razão”. Thomás Paine, escritor inglês.