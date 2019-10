Mulher é ferida com uma facada nas costas enquanto caminhava no bairro Santa Inês

Do lado de fora, na Vigília Lula Livre, milhares de pessoas se juntarão ao coletivo que ali permanece desde 7 de abril do ano passado fazer-lhe companhia. Haverá bolo, música, poesia e ato cobrando o fim das arbitrariedades jurídicas e a votação, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), da suspeição do ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sergio Moro.

O PT de Rio Branco ainda não tem pronto o planejamento para eventos no aniversário do ex-presidente Lula, que será comemorado em várias cidades do Brasil e do exterior neste domingo, 27 de outubro.

No ano passado, a Vigília Lula Livre na capital do Paraná marcou o aniversário do ex-presidente com um bolo de 50 quilos.

“Estamos planejando”, disse Selma Neves, presidente do PT na capital, sobre possíveis atos para comemorar os 74 anos do ex-presidente. Neste ano, além da capital paranaense, onde são esperadas pelo menos 10 mil pessoas, já estão confirmadas celebrações em mais de 80 localidades. Em dezenas de cidades brasileiras, e também na Europa e nos Estados Unidos.