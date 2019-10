Mulher é ferida com um tiro nas costas durante tentativa de assalto no Aviário

Os membros da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da energia elétrica no Acre estiveram na sede do IPEM (Instituto de Pesos e Medidas) para solicitar do órgão a realização de perícias nos medidores (contador) de energia elétrica, com objetivo de averiguar as denúncias diárias de que os valores cobrados pela Energisa não é condizente com o que é consumido pelos acreanos, ou seja, os clientes estão pagando por aquilo que não consomem.

Estiveram presentes no encontro os deputados Jenilson Leite, Cadmiel Bonfim (relator), Roberto Duarte, Chico Viga e Daniel Zen (presidente da CPI). Os parlamentares foram recebidos pelo diretor do órgão, Jander, e pelo coordenador-técnico do IPEM, Aldeci Leite. Dentre as alegações apresentadas pelos deputados à direção do IPEM para que haja a perícia, estão as de que os medidores (contador/relógio) estão rodando mais do que deveriam, os cortes de energia nos finais de semanas e taxa de religação, a cobrança da energia rural na qual a empresa não está descumprindo a cobrança pelo consumo mínimo.

Segundo o deputado Jenilson Leite, o IPEM com uso dos instrumentos e sua equipe técnica serão fundamentais para esclarecer as práticas “nada republicanas da empresa que se instalou no Acre com bonitas promessas de energia barata e de qualidade, sendo que a realidade é totalmente o contrário. Desse modo, somente a realização de uma perícia técnica para atestar a veracidade das informações dos clientes, uma vez que somente a fala das pessoas seriam apenas mera suposição do ponto de vista legal”.

O diretor do IPEM, Jander, disse que as aferições dos mediadores de energia estarão inclusas no plano de trabalho de 2020 do órgão, que é subordinado ao Inmetro, inclusive depende financeiramente dele. Pondo-se à disposição da CPI para contribuir e atestar a veracidade das denúncias dos clientes, uma vez que o problema do alto preço da conta de energia tem sido prejudicial às famílias acreanas. “ O plano de trabalho de 2019, que foi feito em 2018, não contemplava nenhum medidor de energia, mas para o próximo ano já está incluso, de modo que estamos à disposição da CPI para colaborar e fazer aquilo que for possível .