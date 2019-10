Mara Rocha consegue pagamento de emendas de autoria de Major Rocha, quando foi deputado

O senador Sérgio Petecão (PSD) recebeu, na tarde desta quinta-feira, 24, uma comitiva composta por ocupantes e moradores da Reserva Extrativista Chico Mendes e vereadores do município de Xapuri, em uma reunião que foi realizada na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac).

Na pauta do encontro agendado pela Câmara de Vereadores de Xapuri, estiveram as denúncias e protestos contra as ações do ICMBio na unidade de conservação e propostas de alterações no atual formato de funcionamento e de limitação geográfica da UC.

Segundo informações repassadas pelo vereador Gessi Nascimento (MDB), que mobilizou trabalhadores da Resex para a conversa com o senador, Petecão se comprometeu em levar as demandas ao Ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e em discutir as denúncias de abusos relatadas pelos moradores ao presidente do ICMBio, Homero de Giorge Cerqueira.

Na tarde da última quarta-feira, 23, em encontro com cerca de 100 trabalhadores rurais, tanto vereadores quanto o prefeito de Xapuri, Ubiracy Vasconcelos (PT), condenaram a maneira como o ICMBio vem tratando moradores na Reserva Chico Mendes.

Desde começo de 2019, com a posse de militares no comando do ICMBio em Brasília, funcionários do instituto estão proibidos de conceder entrevistas ou informar a imprensa sobre as ações desenvolvidas. Para o acesso a informações, o único caminho apontado é a solicitação formal à direção do órgão na capital federal.