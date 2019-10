Jovem que saiu de carro e entrou na mata é encontrado morto no Custódio Freire

Uma cena inusitada aconteceu há pouco onde os servidores da Liq, antiga Contax, realizam um protesto contra o parcelamento de direitos trabalhistas.

Um veículo não respeitou o bloqueio e furou a manifestação. O curioso é que uma das manifestantes não aceitou a passagem do carro e subiu no capô. O condutor fingiu que não era com ele e continuou com o carro em movimento.

Os manifestantes reclamaram que policiais presentes nada fizeram.

A jovem foi no capô no carro até as proximidades do Makro, quando conseguiu pular do veículo.

A jovem, servidora da Liq identificada como Jéssica Nascimento, sofreu escoriações na perna e orientada pela Polícia Rodoviária Federal se dirige no momento até uma Delegacia de Polícia para registrar um Boletim de Ocorrência.

Veja o vídeo: