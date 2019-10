Instituições e empresas se reúnem na FIEAC para capacitação em preços de obras públicas

Com a proposta de fornecer aos profissionais elementos básicos de engenharia de custos, estimativa e parametrização, definição das taxas de bonificação e despesas indiretas, elaboração de orçamentos e apresentação dos principais sistemas de custos de infraestrutura de transportes do país, é realizado nesta sexta-feira, 25, e sábado, 26, na FIEAC, uma capacitação sobre o Sistema de Custos Referenciais de Obras (Sicro).

O evento é promovido a partir de uma demanda da Câmara Técnica da Construção Civil do Fórum do Desenvolvimento do Estado do Acre, com apoio do Sebrae e da Federação das Indústrias do Acre, em parceria do IEL, Sinduscon e Sincepav. O curso é conduzido pelo mestre em geotecnia, Luiz Heleno Albuquerque Filho, engenheiro civil que é servidor de carreira do Dnit e especialista no assunto.

Na abertura da capacitação, o presidente da FIEAC e do Fórum de Desenvolvimento, José Adriano, relatou que a construção civil passa pelo momento mais delicados dos últimos 10, 20 anos no Acre. E acrescentou que entre os fatores que contribuem para isso estão justamente as incoerências do ponto de vista dos preços locais em relação à tabela Sicro.

“O Sicro é baseado no Sul e Sudeste, onde os insumos são mais baratos do que em nossa região. Por isso resolvemos promover esse nivelamento para todos os profissionais da área com a intenção de encontrarmos um caminho e fazermos uma composição que expresse a realidade dos serviços que executamos em nosso Estado”, ressaltou José Adriano.

Seguindo a mesma linha de raciocínio, o presidente do Deracre, engenheiro Ítalo Medeiros, argumentou que a utilização da tabela Sicro é uma recomendação do Tribunal de Contas da União (TCU) e trata-se de uma ferramenta de trabalho fundamental, no entanto, ponderou que há sempre um questionamento em relação às referências da Amazônia.

“Os preços praticados aqui são diferentes do eixo Rio-São Paulo, onde os insumos têm um custo menor. Se não houver uma compensação por região, teremos valores de um mercado do Sul do país que não servem para cá. Portanto, essas discussões são salutares para termos um preço mais justo em nossa região”, destacou Medeiros.

No início de sua palestra, o mestre em geotecnia Luiz Heleno Filho disse que esta é a quinta vez que vem ao Acre, conhece bem as BRs 364 e 317, municípios do interior, e também comentou sobre a ausência de alguns insumos importantes no Estado, como a brita, por exemplo, o que encarece o custo das obras.

“Temos também um problema aqui que são alguns materiais expansivos, argilominerais que acabam deixando as obras mais caras no Acre. O sistema de custos é uma tabela referencial, mas precisa ser ajustada à realidade local. Viemos aqui justamente passar ferramentas para termos orçamentos mais próximos do cenário acreano e com o Estado contratando com mais segurança”, enfatizou Heleno.

Ele citou que, durante esses dois dias, nas 20 horas do curso, será repassado aos profissionais todos os conceitos relacionados à formação de custo de obras públicas através do Sicro. “A ideia é esgotar toda discussão sobre formação de custos de mão-de-obra, materiais, equipamentos, serviços adicionais, canteiro de obras, mobilização e desmobilização, administração local, ou seja, uma série de custos extremamente importantes e que têm que ser adequados à realidade do Acre”, assinalou o engenheiro.

O curso ocorre durante toda esta sexta-feira e segue neste sábado, dia 26, na sede da FIEAC. Também estiveram presentes na abertura do evento representantes do Depasa, Sinduscon, Sincepav, Dnit, Uninorte, Sistema Confea-Crea, Ufac, Seinfra do município, Amac, Seict e Emurb.

“O curso aborda conceitos básicos da engenharia de custos que são extremamente úteis para qualquer tipo de obra, além das viárias. Com apoio do Sebrae, a Câmara Técnica conseguiu disponibilizar vagas gratuitas para todos os profissionais do setor de construção civil. Quem não veio, ainda há tempo de participar”, pontuou o assessor de Relações Institucionais da FIEAC, Assur Mesquita.

