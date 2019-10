Governo, Exército e Prefeitura de Marechal Thaumaturgo vão recuperar pista de aeródromo

Quem anda não conseguiu adquirir um veículo próprio e continuo sofrendo na fila do “busão” ou andando à pé, tem uma boa opção no início do próximo mês.

É que o Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran) anunciou seu próximo leilão público com 552 veículos, entre carros e motos, todos aptos a circulação para os dias 5 e 6 de novembro, no auditória do colégio Armando Nogueira.

Quem tiver interesse em participar precisa fazer um cadastro que está disponível pela internet no site do Leiloeiro Oficial ou na Unidade de Parqueamento do Detran, situado na avenida Antônio da Rocha Viana, n° 2005, Jardim Manoel Julião. No horário de 8h às 12h e das 14h às 16h, no período de 22 de outubro a 1 de novembro.

Após o cadastro, é necessário que o interessado realize a visitação aos lotes que serão leiloados, esta etapa é obrigatória e consiste apenas na inspeção visual, não sendo permitido manuseio.

Os veículos estarão expostos para visitação do dia 29 a outubro a 1º de novembro no Depósito de Veículos Removidos da Unidade de Parqueamento do Detran/AC, conforme o horário de funcionamento.

Com informações da Agência de Notícias do Acre